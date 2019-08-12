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12.08.19 17:42

Фільм режисера-дебютанта Алієва "Додому" може представити Україну на "Оскарі-2020"

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висунення фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Фільм режисера-дебютанта Алієва "Додому" може представити Україну на "Оскарі-2020"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Український оскарівський комітет".

Цього року в національному відборі братиме участь фільм українського режисера Нарімана Алієва "Додому".

Сюжет фільму такий: втративши старшого сина внаслідок військових дій на сході України, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині в Криму. Разом з молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках.

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За словами комітету, засідання комітету і пресконференція про делегування учасника від України на Оскар відбудеться 23 серпня.

Фільм режисера-дебютанта Алієва Додому може представити Україну на Оскарі-2020 01

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