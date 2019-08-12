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12.08.19 18:11

Україна не відправлятиме офіційну делегацію на Чемпіонат світу з боксу в Росію, - ФБУ

Федерація боксу України не буде відправляти офіційну делегацію на Чемпіонат світу з боксу в російський Єкатеринбург. У ФБУ заявляють, що спортсмени мають право поїхати на ці змагання за свій рахунок.

Україна не відправлятиме офіційну делегацію на Чемпіонат світу з боксу в Росію, - ФБУ

Про це розповів керівник пресслужби ФБУ Олександр Подаваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що якщо будуть спортсмени, які захочуть поїхати на ці змагання за свій рахунок, то вони мають на це право.

"Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України - точно брати участь в Росії не будуть", - пояснив Подаваленко.

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Чемпіонат світу з боксу відбудеться в Єкатеринбурзі з 7 по 21 вересня.

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