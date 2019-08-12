З початку року в Києві зареєстровано 22,3 тис. ДТП, з них 1,2 тис. - з постраждалими, - патрульна поліція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Києва.

В середньому за день у столиці на дорогу виїжджає понад 750 тис. автомобілів.

Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях, в період з 17 по 18 годину. Саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста. Найменше ДТП стаються у вихідні дні.

За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% — наїзд на транспортний засіб, що стоїть та 6% — наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода — 2,5%, наїзд на велосипедиста — 0,3%

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Основні причини ДТП — порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%). Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть.

За I півріччя поточного року столичні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності 6083 водія за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.