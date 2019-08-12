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12.08.19 18:39

МОЗ закликало зробити щеплення від кору до початку навчального року

Міністерство охорони здоров'я України закликає зробити щеплення від кору до початку навчального року.

МОЗ закликало зробити щеплення від кору до початку навчального року

"Тимчасове спадання захворювання на кір влітку відбувається завжди у зв’язку зі зменшенням часу перебування людей у великих колективах. З початком навчального року захворювання знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання", – заявили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У період з 28 грудня 2018 року до 9 серпня 2019-го на кір захворіли 57 107 людей – 26 910 дорослих і 30 197 дітей. Зокрема, 261 хворий зафіксований у період із 28 липня до 9 серпня.

У міністерстві нагадали, що від ускладнень кору померло 18 осіб.

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