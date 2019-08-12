Чиновника Держпродспоживслужби затримано на Дніпропетровщині на хабарі 300 дол. за видачу дозвільних документів. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

Установлено, що за видання дозвільних документів одному з приватних підприємств начальник управління вимагав від керівника комерційної структури хабар у 300 доларів США.

12 серпня під час одержання хабара чиновника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.