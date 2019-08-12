Від початку доби 12 серпня одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив режим перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Харчовика зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
двічі неподалік Широкиного з ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Новотроїцького з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
в районі Зайцевого зі снайперської зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення".