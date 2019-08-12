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12.08.19 19:34

Від початку доби 12 серпня одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив режим перемир'я, - штаб ООС

Протягом доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

Від початку доби 12 серпня одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив режим перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Харчовика зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Широкиного з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новотроїцького з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого зі снайперської зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення".

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