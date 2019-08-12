Українці Франції нагадали Макрону про злочини Кремля перед його зустріччю з Путіним

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Об'єднання українців Франції Богдан Білот (Білогоцький) у фейсбуці.

"Як французький громадянин і голова Об'єднання українців Франції, я б хотів висловити наше занепокоєння з приводу вашої майбутньої зустрічі з Путіним. Особливо в центрі нашого занепокоєння є репресивні дії Путіна", - йдеться в зверненні.

Крім того, глава ОУФ нагадав Макрону про всі порушення міжнародного права, злочини і репресії, які здійснює нинішній кремлівський режим. Зокрема, про незаконну анексію Криму, війну на Донбасі, порушення міжнародного морського права і видача російських паспортів жителям окупованих районів на сході України.

"Об'єднання українців Франції (яке відзначає своє 70-річчя) настійно закликає вас, пане президенте, сприяти звільненню всіх українців, протиправно ув’язнених у Росії і в окупованому Криму, а також російських протестувальників, які прагнуть справедливих виборів", - підкреслив Білот.

Також читайте: США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер