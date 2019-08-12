Поліція продовжує розслідування справи про смерть нардепа Тимчука

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м.Києві на інформаційний запит УКРІНФОРМу.

"На цей час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин смерті Тимчука Д. Б.", - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що під час досудового слідства призначено низку судово-медичних, криміналістичних та хімічних експертиз, санкціонованих судом, які наразі перебувають на виконанні, а також проводяться інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на відпрацювання висунутих у провадженні версій.

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Нагадаємо, в Києві, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За даними прокуратури м.Києва, основною версією загибелі Тимчука є самогубство. Він перебував у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив з дому.

28 червня Президент Володимир Зеленський нагородив народного депутата України Тимчука посмертно орденом "За мужність" III ступеня.