95% кримських татар в окупованому Криму не визнають юрисдикції Росії, навіть якщо мовчать про це, - Умеров

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Зараз в Криму для окупантів головне - домогтися лояльності населення. Коли любові не виходить, тоді треба залякати. Наприклад, мій випадок, очевидно, має насторожити, що якщо члена Меджлісу, який обіймав високі посади і керував районом, судять за екстремізм через висловлювання, то що ж буде із звичайною людиною.

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Проблем, які зараз створюють кримські татари, в Росії немає з 90-х. А тут після так званого приєднання Криму в 2014 році велика етнічна група - кримські татари - переважно не визнають юрисдикції Росії", - сказав Умеров.

Він додав, що хоча мітингів татар майже немає, це не є свідченням покірності.

"Навіть якщо вони мовчать, не виходять на мітинги, що зараз неможливо в Криму, то на рівні кухонної політики впевнений: 95% кримських татар не визнають", - вважає Умеров.