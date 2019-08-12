Ексзаступник голови АП Філатов вважає претензії з продажу УМХ політично мотивованими

"Претензії до цієї угоди мають очевидно політичне підґрунтя, про що свідчить не тільки їхня явна неспроможність, а й час, коли вони були заявлені - безпосередньо перед першим туром президентських виборів", - заявив адвокат у понеділок перед візитом до Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Українські новини.

Він також звернув увагу на те, що ці претензії першим висунув прокурор Костянтин Кулик, особистість якого "привертає увагу".

Філатов не вважає себе підозрюваним у справі УМХ, бо в "повідомленні про підозру", яке Кулик опублікував ще в березні, відсутні відомості про вчинення ним будь-яких кримінально караних діянь.

Адвокат наголосив, що операція з продажу УМХ відповідала нормам англійського права і пройшла комплаєнс-перевірку в міжнародних банках. Всього цю угоду обслуговували понад 30 юристів з декількох українських і зарубіжних компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник голови АП Філатов заявив, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ

Як повідомлялося, в 2013 році UMH Group, основним співвласником якого виступав Борис Ложкін, був проданий холдингу "Ветеко" Сергія Курченка. Однією з юридичних компаній, які супроводжували угоду, було адвокатське об'єднання "Василь Кисіль і партнери", де на той момент працював Олексій Філатов. Всього цю угоду обслуговували понад 30 юристів з декількох українських і зарубіжних компаній.

За оцінкою видання Forbes Україна, продаж UMH Group увійшла в ТОП-10 найбільших M&A-угод першого півріччя 2013 року.

Після обрання Петра Порошенка в травні 2014 року Президентом України його Адміністрацію очолив Борис Ложкін. На посаді заступника голови АП Олексій Філатов відповідав за розробку і впровадження судової реформи.

Перша спроба юридичного переслідування Філатова сталася напередодні першого туру президентських виборів в березні 2019 року: прокурор Кулик заявив про те, що ексзаступник голови АП отримав повідомлення про підозру. Але в Генпрокуратурі відхрестилися від заяв Кулика, а генпрокурор Юрій Луценко сказав, що Філатов не є підозрюваним.

"У справі УМХ я так і не зміг домогтися від прокурора Кулика пояснень, в яких діях є ознаки кримінальних порушень", - заявив Юрій Луценко.

Після цього Кулика вивели з групи, яка займалася справою Курченка, а Генеральна інспекція ГПУ зайнялася перевіркою інциденту з "повідомленням про підозру".

До того ж, сам прокурор Кулик офіційно звинувачувався в незаконному збагаченні. Було встановлено, що сім'я Кулика володіє статком, який значно перевищує офіційно задекларовані доходи.