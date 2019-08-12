МЗС застерігає українців від участі в протестах у Гонконзі

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні рекомендації оприлюднено на сторінці Департаменту консульської смлужби МЗС в Facebook.

"У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг), КНР, на масових акціях протесту, які призвели до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України ... обмежити пересування по території Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в зборах, демонстраціях", - йдеться в повідомленні.

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Українцям також рекомендується відстежувати повідомлення ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.