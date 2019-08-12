Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
До комісії входять 14 осіб. Головою комісії призначено керівника Апарату Офісу Президента Олексій Дніпров.
До складу комісії увійшли:
Максим Моісєєв - заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства ОП, заступник голови комісії.
Руслан Баранецький - перший заступник голови СБУ.
Ольга Башей - радниця заступника міністра оборони, волонтер (за згодою).
Віктор Войналович - завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою).
Світлана Диба – головна консультантка управління з питань громадянства департаменту з питань громадянства ОП, відповідальний секретар комісії.
Андрій Заяць - державний секретар МЗС.
Юрій Лисюк - начальник управління прикордонного контролю департаменту охорони державного контролю Держприкордонслужби.
Елла Лібанова - директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ (за згодою).
Наталія Науменко - перша заступниця голови Державної міграційної служби.
Ігор Оваденко - керівник громадської організації Суспільно-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом" (за згодою).
Іван Руснак - перший заступник міністра оборони.
Олена Сукманова - перша заступниця міністра юстиції.
Олексій Тахтай - державний секретар Міністерства внутрішніх справ.