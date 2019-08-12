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12.08.19 23:01

В ОПЗЖ заявили, на керівництво яких комітетів претендують у новому складі ВР

"Опозиційна платформа - За життя" запропонувала створити два нові комітети - щодо рішень проблем Донбасу та з питань сім'ї, і очолити три - зі свободи слова, регламенту Верховної Ради і захисту прав людини.

В ОПЗЖ заявили, на керівництво яких комітетів претендують у новому складі ВР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті політсили "Опозиційна платформа - За життя".

"Ми вважаємо принципово важливим створення двох нових комітетів: Комітету з питань комплексного вирішення проблем Донецької і Луганської областей та Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики і спорту", - йдеться в заяві політсили.

У партії додали, що "головною функцією опозиції завжди був контроль за діяльністю влади та недопущенням порушень демократичних стандартів правової держави. Для цього опозиція має очолити комітети, до відання яких належить свобода слова і діяльність ЗМІ, захист прав людини, регламентні процедури парламенту і контроль за витрачанням коштів державного бюджету".

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Зауважимо, що такий розподіл комітетів ґрунтується на підрахунках партією результатів голосування на парламентських виборах. "Слугу народу" відходить 14 позицій глав, заступників і секретарів комітетів, а "Опозиційний платформі" - 3 відповідні посади.

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