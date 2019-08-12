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12.08.19 23:30

Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка

Увечері в понеділок, 12 серпня, суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Роттердам+" - колишньому начальнику відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

Йдеться про Тараса Ревенка, який обіймав цю посаду. У суді прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили, що підозрюють Ревенка в причетності до розробки самої формули "Роттердам+" в 2016 році.

Зазначається, що прокурори клопотали про взяття підозрюваного під варту на 60 діб або заставу в 5 млн гривень. Суму застави прокурори САП пояснювали шкодою, яка була завдана державі - заявляють про близько 19 млрд гривень.

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Адвокати Ревенка заявили, що підозра є абсолютно необґрунтованою. До того ж, як стверджує сторона захисту, прокурори не надали рішення Окружного адміністративного суду Києва, апеляційної та касаційної інстанцій, які визнали формулу законною та економічно обґрунтованою.

Суд не задовольнив вимог прокуратури, відпустив Ревенка під заставу в 1,92 млн грн і поклав на нього певні процесуальні обов'язки. Зокрема, підозрюваний має до 10 жовтня не залишати межі Києва без дозволу слідства, а також прибувати до правоохоронців на першу вимогу й утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин справи.

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