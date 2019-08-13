Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.08.19 08:05

"У США більш розвинені технології", - Трамп відреагував на вибух ракетного двигуна в РФ

Президент США Дональд Трамп відреагував на вибух реактивної рухової установки в Росії

"У США більш розвинені технології", - Трамп відреагував на вибух ракетного двигуна в РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський президент написав у Твіттері.

Він зазначив: "Сполучені Штати багато чому вчаться на невдалому ракетному вибуху в Росії. У нас є схожі, хоча і більш розвинені технології. Російський вибух Skyfall змусив людей хвилюватися про повітря навколо об'єкта і далеко за його межами. Недобре!"

Також читайте: Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100