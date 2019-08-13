Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.08.19 07:53

Прокуратура США висунула обвинувачення колишньому лобісту Януковича Крейгу

13 серпня колишній юрист Білого дому часів президентства Барака Обами Грегорі Крейг постане в США перед судом як обвинувачений.

Прокуратура США висунула обвинувачення колишньому лобісту Януковича Крейгу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Крейгу інкримінують надання неправдивої інформації посадовим особам міністерства юстиції США про його співпрацю з політтехнологом Полом Манафортом на користь уряду України.

За підсумками розслідування офісу спецпрокурора Роберта Мюллера прокуратура висунула Крейгу низку обвинувачень у порушенні правил здійснення лобістської діяльності.

Центральним епізодом справи є передача юристом кореспонденту видання The New York Times звіту юристів компанії Skadden щодо переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Звіт представляв дії тодішнього президента Віктора Януковича в позитивному світлі.

Прокурор на досудових слуханнях 9 серпня згадав, що Манафорт позитивно оцінив дії Крейга, написавши йому: "Люди в Києві дуже щасливі. Ви - саме та людина".

Крейг не визнає своєї провини.

Читайте: Ще одному лобісту Януковича у Вашингтоні Крейгу можуть висунути звинувачення, - NYT

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100