США "з ентузіазмом" підтримають жорсткий Brexit, - Болтон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в понеділок, 12 серпня, заявив радник президента США з безпеки Джон Болтон, який перебуває з візитом у Лондоні.

"Якщо таким буде рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його", - наводить Reuters слова Болтона.

Болтон також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Джон Болтон і Борис Джонсон обговорили на зустрічі можливість укладення торговельної угоди між двома країнами після Brexit.

"Я думаю, тут ми бачимо, наскільки важливо і терміново зробити так багато, як ми можемо, щоб домовитися якнайшвидше", - сказав Болтон. За його словами, Велика Британія і США можуть домовитися про торгову операцію в окремих секторах економіки, а більш складні питання вирішити пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон

Болтон став першим високопоставленим американським чиновником, який відвідав Велику Британію після призначення прем'єром країни Бориса Джонсона. На 12 серпня в нього були заплановані переговори з членами британського уряду, Джонсон також був присутній на зустрічі.

Болтон і Джонсон, зокрема, обговорювали торгові відносини між країнами, питання щодо Ірану, протести в Гонконзі та перспективи розвитку мереж 5G, повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Великої Британії.

Спочатку Велика Британія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не визначилася з планом "Брекзіта". У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня. Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня - зокрема без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit. Багато депутатів парламенту Британії, в тому числі в його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тому не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Лондону велику торгову угоду після Brexit і закликав Велику Британію покинути ЄС "без угоди".