Ворог за добу 10 разів атакував позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів:
- поблизу Пищевика - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Широкиного - із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;
- у районі Павлополя - зі стрілецької зброї;
- поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;
- у районі н.п. Піски - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських сил були обстріляні двічі:
- поблизу Зайцевого - зі снайперської зброї;
- неподалік Майорська - із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли:
- неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- у районі Водяного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.