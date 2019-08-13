США і Туреччина створюють Центр спільних операцій у Сирії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Міноборони Туреччини.

"Для підготовки Центру спільних дій делегація США із шести осіб прибула до Шанлиурфи, де розпочато спільну роботу. Планується, що Центр запрацює найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Міністерство повідомляє, що домовленостей про заснування Центру спільних операцій було досягнуто 5-7 серпня під час візиту до Туреччини групи американських військових та в результаті переговорів про створення зони безпеки на півночі Сирії.

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Як повідомлялося, на початку серпня Анкара заявила, що в разі відсутності консенсусу зі США про зону безпеки в Сирії, вона має намір створити її самотужки.

Вимогою Туреччини є створення зони безпеки від кордону вглиб Сирії на 32 кілометри, до того ж ця територія має бути очищена від підрозділів PYD/YPG - сирійської гілки Робітничої партії Курдистану.