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13.08.19 08:45

Готовий співпрацювати з антикорупційними органами, - Смолій про заяву НАЗК щодо його декларацій

Голова Національного банку України Яків Смолій не отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) жодної інформації про результати перевірки його декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки.

Готовий співпрацювати з антикорупційними органами, - Смолій про заяву НАЗК щодо його декларацій

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк України є прибічником політики відкритості та прозорості і після отримання від НАЗК відповідних висновків надасть повний коментар для ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смолій не вніс до декларацій відомості про кілька земельних ділянок і кошти на банківських рахунках, - НАЗК

У Нацбанку зазначають, що Смолій готовий співпрацювати з антикорупційними органами і надасть коментарі та необхідну інформацію, яка стосується перевірки висновків НАЗК про ознаки декларування недостовірної інформації в деклараціях за відповідні роки.

12 серпня в НАЗК заявили, що Смолій вказав недостовірну інформацію про земельні ділянки та рахунки в банках у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки.

Готовий співпрацювати з антикорупційними органами, - Смолій про заяву НАЗК щодо його декларацій 01

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