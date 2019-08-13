Понад 1200 нетверезих водіїв виявлено за тиждень, - патрульна поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Патрульна поліція України.

За період 5-11 серпня 2019 року оброблено 45 007 викликів. Як підозрюваних у скоєнні правопорушень затримано 599 осіб.

За керування транспортними засобами в стані сп'яніння складено 1208 адміністративних протоколів.

Також наголошується, що патрульні ухвалили 36 161 постанову, з яких 32 711 - за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше Патрульна поліція повідомила, що за сім місяців 2019 року в Києві зареєстровано 22 343 дорожньо-транспортні пригоди, з них 1241 з потерпілими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку року в Києві зареєстровано 22,3 тис. ДТП, з них 1,2 тис. - з постраждалими, - патрульна поліція