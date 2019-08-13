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13.08.19 09:54

Суд розгляне скаргу на продовження арешту пропагандиста Вишинського

Київський Апеляційний суд сьогодні, 13 серпня, розгляне скаргу сторони захисту на продовження терміну тримання під вартою керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Суд розгляне скаргу на продовження арешту пропагандиста Вишинського

Як повідомляє Цензор.НЕТ, засідання відбудеться об 11.00.

Очікується, що апеляційний суд розгляне скаргу сторони захисту на ухвалу про продовження строку тримання під вартою Кирила Вишинського.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

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