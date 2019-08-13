Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, коментуючи чергове загострення уваги чиновників окупаційної влади РФ з приводу дніпровської води.

"Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду (канал), яка розташована на території України, і на це вона має повне право", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що Крим є територією України, а не РФ. Тому Росія не може порушувати в міждержавних відносинах питань, пов'язаних з Кримом. Питання, пов'язані з Кримом, може порушувати тільки держава-суверен, тобто Україна.

"За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому, саме держава-окупант має відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - підкреслив Кориневич.

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Постпред президента в АР Крим вважає, що всі претензії держави-окупанта не мають будь-якої правової або міжнародно-правової основи.