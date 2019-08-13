Правозахисники проведуть тур десятьма містами України на підтримку в'язнів Кремля

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як розповіла голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, мета акції "В'язні Кремля" - підтримати українських політичних в'язнів і військовополонених, допомогти їхнім родинам і продемонструвати солідарність різних міст України в протистоянні російській агресії.

"Ми хочемо нагадати суспільству, що сьогодні сотні українських громадян перебувають в ув'язненні Кремля і за ґратами через сфальсифіковані та політично мотивовані справи, – сказала вона. – Кремль садить за свободу вираження думок, участь у мирних зібраннях, переконання та віросповідання, а також тому, що пропаганда вимагає підживлення образу ворога. Українці, як і за часів ГУЛАГу, досі сидять у російських в'язницях, як і тоді, кримські татари знову небажані на своїй землі в Криму", - наголосила вона.

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У десяти містах країни будуть розміщені інсталяції зі 121 капкана. Вони символізують 97 політв'язнів, яких Кремль почав ув'язнювати, починаючи з 2014 року, і 24 українських військовополонених моряків, які потрапили в полон наприкінці 2018 року.

Регіональний тур триватиме два місяці, з середини серпня до середини жовтня, і почнеться з акцій в Одесі (13 серпня) та Херсоні (15 серпня). Після цього активісти відвідають Харків (3 вересня), Маріуполь (6 вересня), Запоріжжя (10 вересня), Дніпро (12 вересня), Львів (16 вересня), Чернівці (19 вересня), Вінницю (1 жовтня) та Чернігів (10 жовтня).