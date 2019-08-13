НАЗК запросило 6 посадовців, народного депутата і ректора для надання пояснень щодо можливих адмінправопорушень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК запрошує 8 осіб для дачі пояснень", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомляють, що за наявності підстав буде складання протоколів про адміністративні правопорушення:

за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

Андрія Павелка, народного депутата України;

Катерину Фесюн, депутаку Менської міської ради;

Тетяну Плетень, депутатку Вільнянської районної ради;

Альону Дмітрєвскую, заступницю голови Сумської міської ради;

Миколи Носка, ректора Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка.

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за ознаками порушення обмежень щодо одержання подарунків:

Олександра Тарасовця, депутата Чернігівської міської ради;

за ознаками несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: