Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.08.19 11:43

Нацбанк подав новий позов проти Коломойського на 4,26 млрд грн

Національний банк України подав проти колишнього власника Приватбанку позов до суду, в якому вимагає стягнути з олігарха 4,26 млрд грн за кредитом рефінансування, який НБУ видав ПриватБанку під поручительство Ігоря Коломойського.

Нацбанк подав новий позов проти Коломойського на 4,26 млрд грн

Про це повідомляє Finbalance, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що новий позов Нацбанку є зустрічним, адже напередодні Коломойський через суд намагався скасувати своє поручительство за цим кредитом. Олігарх аргументував свою позицію тим, що укладений договір поруки є недійсним, оскільки його уклали "на підставі протиправних постанов НБУ".

Згідно із судовими матеріалами, за твердженням І. Коломойського, уповноважені особи НБУ не мали достатнього обсягу повноважень на укладення кредитної угоди, з огляду на відсутність кворуму на засіданні правління НБУ. А недійсність договору поруки №19-1/П від 27.05.2016 позивач обґрунтовує тим, що такі вимоги є похідними від вимог про визнання недійсним кредитного договору.

10 липня Верховна суд вивів з-під іпотеки ПриватБанку земельні ділянки компанії Коломойського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя заявляє про тиск на суд, який визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку"

Напередодні заступник голови ПриватБанку повідомила, що компанії, пов'язані з Коломойським, винні ПриватБанку 240 млрд гривень.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.

У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.

Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.

В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.

У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".

"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.

4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100