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13.08.19 12:01

Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові. ФОТО

На Львівщині контррозвідники Служби безпеки України викрили місцевого жителя, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації і передавав зібрані дані дипломату-шпигунові, що діяв під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

"Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави", - сказано в повідомленні.

Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.

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А вказаний дипломат-шпигун був оголошений МЗС України persona non grata за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи. Він уже покинув територію України.

Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові 01

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