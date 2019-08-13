Будівництво Nord Stream 2 можуть затримати через відсутність дозволів від Данії

Про це заявив офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Єнс Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Усе залежить від того, коли ми отримаємо дозволи від Данії. Якщо отримаємо їх незабаром, то проєкт завершимо вчасно. Однак через зволікання з видачею дозволів є ризик затримки проєкту і збільшення коштів", - сказав Мюллер.

За його словами, роботи на будівництві газопроводу Nord Stream 2 в німецьких територіальних водах відбуваються згідно з графіком.

Однак у зв'язку з відсутністю датських дозволів, в районі острова Борнхольм роботи призупинили.

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Як повідомлялося, будівництво газопроводу "Північний потік-2" через проблеми з дозволами Данії може затриматися на вісім місяців і подорожчати на 660 млн євро.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.