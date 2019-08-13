Подання Зеленського на звільнення 9 голів райвідділів поліції розглянуть 20 серпня, - Князєв

Про це на брифінгу повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, відповідаючи на запитання про звільнення керівників поліції в п'яти районах Рівненської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це звернення Президента було до мене, а також до міністра внутрішніх справ (щодо звільнення керівників поліції у кількох областях. - Ред.). Хочу довести, що 20 числа відбудеться велика колегія МВС, і серед планових питань буде питання звіту поліцейського сегменту, де будуть вирішені, зокрема, і кадрові проблеми, які існують на сьогодні в Національній поліції. Відповідно, ми відреагуємо законним шляхом на рекомендації Президента, які я вчора почув", - сказав Князєв.

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Він наголосив, що розуміє "претензії з боку влади до деякого сегменту в Національній поліції".

Як повідомлялося, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський доручив голові Нацполіції Сергію Князєву звільнити керівників поліції у дев’яти районах трьох областей: у Рокитнівському, Дубровицькому, Володимирецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському та Овруцькому районі Житомирської області, у Ратнівському та Любашівському районі Волинської області.