Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Після формування нового уряду мала бути сформована нова група і керівник цієї групи, міністр енергетики, який буде відповідати за переговори про підписання або нового, або продовження цього контракту", - повідомив Данилюк.

Він зазначив, що транзит газу щорічно приносить Україні 3 мільярди доларів доходів. Також, він робить українську ГТС привабливою для інвестицій.

"Тому коли ми говоримо про транзит - це і кошти, які ми отримуємо, і розвиток ГТС, і можливість залучення інвестицій, це і розвиток країни", - додав Данилюк.

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На запитання журналіста про те, чи має Україна запасний план на випадок того, що домовленості щодо транзиту газу з Росією так і не вдасться досягти, Данилюк відповів: "Було б абсолютно безвідповідально не мати плану "Б".