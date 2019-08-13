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13.08.19 12:24

Зеленський спростив отримання громадянства для політбіженців з РФ та іноземців - захисників України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які захищали Україну, а також громадянами Росії, які зазнали політичних переслідувань.

Зеленський спростив отримання громадянства для політбіженців з РФ та іноземців - захисників України

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ Президента України №594/2019 від 13 серпня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави.

"Декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності", - йдеться в указі.

Крім того, в указі зазначено, що Кабінету міністрів України тепер необхідно розробити і внести на розгляд Ради проєкт закону України щодо спрощення порядку набуття українського громадянства росіянами, які зазнали політичних переслідувань, іноземцями та особами без громадянства, які проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних силах України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

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