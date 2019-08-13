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13.08.19 12:56

Терористи на Донбасі розікрали боєприпаси і військове майно. З РФ прислали комісію, - ГУР

Командування ЗС РФ посилює контроль за дотриманням в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ правил експлуатації озброєння і військової техніки та цільовим використанням матеріальних засобів, що ввозяться з території Росії.

Терористи на Донбасі розікрали боєприпаси і військове майно. З РФ прислали комісію, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР.

За даними української розвідки, з 7 серпня ц.р. у підрозділах російських окупаційних військ розпочала роботу комісія 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ (штаб — у м. Новочеркаськ, Ростовська область).

"Зазначена комісія перевіряє стан роботи щодо відновлення запасів боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна у підрозділах, у яких під час інспекційних заходів у червні-липні ц.р. було виявлено значні обсяги їх нестачі внаслідок розкрадання, порушень порядку зберігання і використання не за призначенням", - сказано в повідомленні.

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