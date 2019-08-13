Трасу Київ-Одеса перекриють через будівництво пішохідного переходу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що в ніч на 14 серпня тимчасово обмежать рух автодорогою М-05 Київ-Одеса в зв'язку з будівництвом надземного пішохідного переходу. У поліції уточнили, що рух обмежать у напрямку з Одеси до Києва.

"Ремонтні роботи проводитимуться з 13 на 14 серпня поточного року в нічний час (з 00:00 до 04:00). Об'їзд буде здійснюватися по вулиці Вокзальна в Глевасі. Про зміни в організації дорожнього руху на цій ділянці будуть повідомляти тимчасові дорожні знаки і розмітка з вказівкою напрямку оптимального маршруту об'їзду. Рух у напрямку Одеси буде здійснюватися без обмежень", - йдеться в повідомленні.

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