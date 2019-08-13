"Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю BBC, коментуючи ситуацію на Донбасі і плани з припинення війни, передає Цензор.НЕТ.

"Там (щодо Донбасу. - Ред.) є комплекс заходів. Тому що будь-яка ідея, яку ми озвучили, вона одна не спрацює. Вона в будь-якому випадку буде вимагати комплекс заходів, а також розуміння, чого ми очікуємо і від іншої сторони", - заявив Данилюк.

Відповідаючи на запитання про "дорожню карту" президента Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі і наявності перемир'я в регіоні, він зазначив: "Так, ("дорожня карта". - Ред.) існує, звичайно. Все, що стосується Донбасу, - напрацьовано у певні кроки. Є гуманітарний план Зеленського, який у принципі реалізовується. Ви бачите, що відбувається? Перемир'я досягнуто? Досягнуто. Треба розуміти, що коли домовлялися про перемир'я, ми усвідомлювали, що будуть намагання його зірвати. На жаль, все дуже просто зруйнувати через провокації. Якщо ви порівняєте статистику (хоча, це не можна називати таким словом), як мінімум, обстрілів, і на жаль, кількість поранених і загиблих, то ви зрозумієте, що ситуація дуже сильно відрізняється".

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7 серпня начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені з початку перемир'я на Донбасі. Зокрема, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям. 10 серпня один воїн (Роман Романенко) загинув, один зазнав поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі. Сьогодні його тіло передали українській стороні. 13 серпня в лікарні помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. Це восьмий військовий, який загинув за час перемир'я Зеленського.