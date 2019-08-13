СБУ блокувала нелегальне постачання за кордон продукції військового призначення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що місцевий підприємець у змові з колишніми працівниками державного підприємства налагодив постачання устаткування замовникам у країнах Східної Азії.

"У результаті санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта провадження та в орендованому ним складському приміщенні правоохоронці вилучили значну кількість ремонтного газотурбінного обладнання… яке використовується під час технічного обслуговування та капітального ремонту газотурбінних агрегатів на кораблях Військово-Морських Сил і газоперекачувальних об’єктах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, виявлено також оригінали і копії експлуатаційної та конструкторської документації на продукцію держпідприємства, яку постачали на замовлення іноземних партнерів.

"Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже сім мільйонів гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії", - інформують у спецслужбі.

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