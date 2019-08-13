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13.08.19 13:49

СБУ блокувала нелегальне постачання за кордон продукції військового призначення

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували викрадення з держпідприємства "Зоря-Машпроект" у Миколаєві газотурбінного устаткування військового і подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ блокувала нелегальне постачання за кордон продукції військового призначення 01

Зазначається, що місцевий підприємець у змові з колишніми працівниками державного підприємства налагодив постачання устаткування замовникам у країнах Східної Азії.

"У результаті санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта провадження та в орендованому ним складському приміщенні правоохоронці вилучили значну кількість ремонтного газотурбінного обладнання… яке використовується під час технічного обслуговування та капітального ремонту газотурбінних агрегатів на кораблях Військово-Морських Сил і газоперекачувальних об’єктах", - йдеться в повідомленні.

СБУ блокувала нелегальне постачання за кордон продукції військового призначення 02

За інформацією СБУ, виявлено також оригінали і копії експлуатаційної та конструкторської документації на продукцію держпідприємства, яку постачали на замовлення іноземних партнерів.

СБУ блокувала нелегальне постачання за кордон продукції військового призначення 03

"Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже сім мільйонів гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії", - інформують у спецслужбі.

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