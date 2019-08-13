Зеленський затвердив новий склад Комісії державних нагород та геральдики. Її очолив Богдан

Відповідний указ №595/2019 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Комісія складається із 14 осіб, очолює її голова Офісу президента Андрій Богдан.

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Зокрема, до комісії увійшли: керівник апарату ОП Олексій Дніпров, професор Львівської національної академії мистецтв Андрій Бокотей, член Українського геральдичного товариства Віктор Бузало, глава Українського геральдичного товариства Андрій Гречило, директор Інституту законодавства Верховної Ради Олександр Копиленко, президента Національної академії педагогічних наук Василь Кремень, глава міжнародної громадської організації "Родина Мазеп" Ігор Мазепа, член Ради волонтерів при Міноборони Олександр Мацько, координатор Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко, голова Департаменту з питань громадянства, помилування і держнагород ОП Андрій Осідак, керівник Головного управління військової безпеки ОПУ Олексій Покотило, старший науковий співробітник Інституту історії НАНУ Юрій Савчук, член Українського геральдичного товариства Микола Чмир.

Крім того, Зеленський виключив з комісії відомих представників: Ігоря Райніна, Юрія Бірюкова, Віталія Гайдукевича, Ростислава Павленка, Тетяну Ричкову, Юрія Стеця, Ірину Фріз.