Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну, а також перспективи роботи в "нормандському форматі", - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Можу підтвердити, 19 серпня готується робочий візит президента до Франції. Теми очевидні - це, зрозуміло, двостороння російсько-французька співпраця, яка має доволі насичений економічний зміст, це і міжнародні проблеми", - уточнив Пєсков.

"Це, звісно ж, Україна і перспективи продовження роботи в "нормандському форматі", - додав прессекретар президента РФ.

Пєсков наголосив, що "Путін і Макрон традиційно використовують свої зустрічі для детального обміну думками та "звірення годинників" із міжнародних справ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін

Він також позитивно оцінив факт нещодавнього телефонного дзвінка президента України президенту РФ, відзначивши налаштованість російського керівництва на діалог.

"Саме по собі спілкування глав держав, цей факт можна оцінити тільки позитивно. Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини", - сказав Пєсков.

Водночас Пєсков зазначив, що "Путін - дуже прагматичний співрозмовник, і для нього головне не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної розмови".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зателефонував російському колезі Володимиру Путіну 7 серпня у зв'язку із загибеллю українських військових на Донбасі.