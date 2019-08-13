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13.08.19 15:01

В аеропорту Дніпра, перебуваючи на службі, застрелився 41-річний поліцейський

У відділенні поліції аеропорту "Дніпро" вчинив самогубство співробітник Національної поліції.

В аеропорту Дніпра, перебуваючи на службі, застрелився 41-річний поліцейський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції Дніпропетровської області.

"Під час несення ним служби, зачинившись у кімнаті відпочинку, поліцейський вистрелив собі у голову з табельного пістолета", - підтвердили в поліції.

Там зазначили, що чоловікові був 41 рік.

Деякі ЗМІ повідомили, що поліцейський нібито надіслав прощальне повідомлення своїй знайомій, а також залишив записку, в якій просить пробачення, проте в поліції цей факт коментувати відмовляються, посилаючись на те, що родина просила не турбувати.

Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює мотиви вчинку.

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