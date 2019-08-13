11 партій отримають держфінансування, - НАЗК

Як повідомляється на офіційному сайті НАЗК, право на отримання державного фінансування статутної діяльності дастали 11 політичних партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Українська стратегія Гройсмана", "Партія Шарія", "Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Усі вони виконали умови для отримання коштів з держбюджету, зокрема, зобов'язання про відкриття окремого гривневого рахунку в установі банку України, передає Цензор.НЕТ.

Політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України, обраної на минулих виборах. При цьому таке фінансування статутної діяльності політичних партій у перший рік нового скликання Верховної Ради України починається з 1 січня з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право, за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Відповідно до ч.1 ст.17-3 закону "№Про політичні партії в Україні" політична партія має право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів її виборчий список кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів, поданих за всі виборчі списки кандидатів у багатомандатному окрузі.

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Ч.3 ст.17-3 того ж закону встановлює, що рішення про надання партії держфінансування статутної діяльності приймає НАЗК на підставі результатів виборів в п'ятиденний строк з дня офіційного оприлюднення їх результатів за умови подачі керівником або іншою уповноваженою особою партії банківської довідки про відкриття окремого рахунки партії в національній валюті України.

Ч.3 ст.17-3 того ж закону встановлює, що рішення про надання держафінансування її статутної діяльності приймається НАЗК на підставі результатів виборів у п’ятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України за умови подання керівником або іншою уповноваженою особою партії довідки установи банку України про відкриття окремого рахунку партії в національній валюті України.

льтатов при условии подачи руководителем или иным уполномоченным лицом партии банковской справки об открытии отдельного счета партии в национальной валюте Украины.