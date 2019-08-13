Зеленський вийшов з бізнесу, - ЛІГА.net

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛІГА.net, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що всі зміни в структурі власності оформлено навесні 2019 року.

Давньому партнерові Зеленського Сергію Шефіру, який став першим помічником президента, перейшла частка Зеленського у восьми компаніях.

Старшому братові Сергія Шефіра, шеф-редактору та автору "Студії Квартал-95" Борису Шефіру перейшли частки ще у двох компаніях.

Зазначається, що Володимир Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр "Ліга сміху".

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