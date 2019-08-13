Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу

Відповідний указ №414 від 13 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в тексті указу.

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Зазначимо, що Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019 року. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Нагадаємо, що після загибелі на Донбасі чотирьох українських моряків 6 серпня унаслідок обстрілу з боку найманців РФ Безсмертний заявив, що після цього "Україна мала припинити участь у Мінських переговорах".