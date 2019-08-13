Питання переїзду Офісу Президента з Банкової досі не вирішено, - Держуправсправами Борзов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua", про це повідомив керівник Державного управління справами Сергій Борзов.

"На сьогодні розглядається питання щодо можливого переміщення Офісу президента України по вул. Банковій, 11 в м.Києві в іншу адміністративну будівлю. Оскільки це питання ще не вирішене, Державне управління справами не володіє запитуваною інформацією і не є її розпорядником", - відповіли в ДУС.

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а з старого будинку можуть зробити музей української державності.

Засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який виступив співавтором проєкту, вважає, що попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий офіс президента Володимира Зеленського може скласти понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи - 6-10 місяців.

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