Двоє іноземців намагалися незаконно перетнути кордон з РФ у Харківській області, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що затримані громадянин Росії (1977 року народження) і громадянка Молдови (1972 року народження).

Інформація про можливе незаконне перетинання кордону надійшла від дільничного інспектора прикордонної служби.

"У напрямку можливого порушення кордону був висланий прикордонний загін. Незабаром прикордонники за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана зазначена ділянка кордону, побачили рух двох невідомих осіб у бік кордону, і вийшли на їхнє затримання. Згодом військовослужбовці Держприкордонслужби затримали громадянина Росії і громадянку Молдови", - йдеться в повідомленні.

За спробу незаконного перетину кордону та порушення правил прикордонного режиму затриманим загрожує адміністративна відповідальність.

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