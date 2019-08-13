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13.08.19 16:49

Про своє звільнення з ТКГ дізнався зі ЗМІ, - Безсмертний

Роман Безсмертний дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про своє звільнення з ТКГ дізнався зі ЗМІ, - Безсмертний

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Стиль роботи ОПУ (Офіс президента України. - Ред.): Зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську", - написав він.

Про своє звільнення з ТКГ дізнався зі ЗМІ, - Безсмертний 01

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Безсмертний також зазначив, що свою думку з цього приводу озвучить у прямому ефірі "24 каналу" о 18.00.

Зі свого боку колишня представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, обрана народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання, Ірина Геращенко висловила співчуття у зв'язку зі звільненням Безсмертного.

"РП (Роман Петрович Безсмертний. - Ред.) робив українську позицію в Мінську сильнішою. Шкода", - написала вона в Facebook.

Як повідомлялося, 13 серпня Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

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