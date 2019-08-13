На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець

Про це написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, повідомляють Українські новини.

"Сьогодні протестують гірники шахти "Курахівська". Вони перекривають дорогу в районі села Новоселидівка. До учасників акції приєдналися гірники шахти "Україна", які відмовилися їхати в шахту голодними", - написав він.

Гірникам не виплатили зарплату за кілька місяців, зокрема з шахтарями "Курахівської" розрахувалися на 80% лише за травень, зарплату за червень і липень вони не отримали. Ситуація в шахтарському регіоні загострюється.

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Упродовж 2016 - 2018 років в Україні діяла методика "Роттердам+", згідно з якою вартість вугілля визначалася на основі імпортного паритету (базисом був індекс API2 європейського вугільного хаба "Амстердам-Роттердам-Антверпен"). Застосування формули "Роттердам+" наблизило ціни вугілля, видобутого держшахтами, до реального ринкового рівня. Згідно з інформацією М. Волинця, за 2016-2018 роки завдяки формулі "Роттердам+" додаткові доходи держшахт становили близько 10 млрд грн. Дія "Роттердам+" припинилося 1 липня 2019 року, коли в Україні був введений вільний ринок електроенергії.

Нагадаємо, 9 серпня в Донецькій області працівники шахти "Курахівська" перекривали дорогу між містами Курахове та Селідове в районі населеного пункту Новоселидівка і вимагали погашення заборгованості з заробітної плати. 8 серпня шахтарі заблокували автодорогу у Запоріжжя і Маріуполь.

5 серпня гірники шахти "Курахівська" пішим маршем дійшли до будівлі ДП "Селидіввугілля" та зустрілися з гендиректором підприємства, який повідомив, що гроші для виплати заборгованості з заробітної плати з'являться лише після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем'єр-міністр, який зараз перебуває у відпустці.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що 25 серпня шахтарі планують провести масштабну акцію протесту в центрі Києва.