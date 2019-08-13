Встановлено особи понад тисячу найманців РФ, підозрюваних в участі в "самообороні" під час окупації Криму, - заступник прокурора АРК Поночовний

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив заступник прокурора АРК Ігор Поночовний, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, прокуратура Автономної Республіки Крим, яка зараз перебуває в Києві, ідентифікувала вже понад тисячу осіб, підозрюваних в участі в "самообороні" Криму під час окупації півострова.

Він також додав, що відкриті справи щодо "самооборонівців", але затримань "не так багато", бо підозрювані не їдуть на територію материкової України.

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"Це поодинокі випадки, коли все-таки особи, які активно брали участь в окупації півострова, їдуть на територію материкової України. Тут органи правопорядку автономії їх уже чекають", - сказав заступник прокурора АРК.