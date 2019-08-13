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13.08.19 17:27

Новий голова Житомирської ОДА Бунечко, який раніше працював заступником голови СБУ Донеччини, задекларував два елітні годинники і $70 тис.

Новий голова Житомирської обладміністрації Віталій Бунечко, який раніше працював першим заступником голови ГУ СБУ Донеччини, у своїй декларації за 2018 рік вказав, що володіє двома елітними годинниками і майже 70 тисячами доларів США.

Новий голова Житомирської ОДА Бунечко, який раніше працював заступником голови СБУ Донеччини, задекларував два елітні годинники і $70 тис.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в декларації Бунечка за 2018 рік.

У декларації зазначено, що з 2014 року він володіє двома елітними годинниками - Frank Muller і Zenit. Вартість годинника в декларації не вказана.

Також зазначається, що він має гроші: 39 тис. доларів і 32 тис. євро.

Крім того, його зарплата за минулий рік становила 365 409 грн.

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У декларації Бунечка немає інформації про склад сім'ї, нерухомість, автомобілі та інше цінне майно.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Як повідомлялося, Віталій Бунечко народився в 1973 році. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки та Академію Служби безпеки України. До призначення працював першим заступником начальника головного управління - начальником управління (з дислокацією в м. Маріуполі Донецької області) Головного управління регіонального органу СБУ.

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