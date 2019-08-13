Новий голова Житомирської ОДА Бунечко задекларував два елітні годинники, $70 тис. І жодної нерухомості

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в декларації Бунечка за 2018 рік.
У декларації зазначено, що з 2014 року він володіє двома елітними годинниками - Frank Muller і Zenit. Вартість годинника в декларації не вказана.
Також зазначається, що він має гроші: 39 тис. доларів і 32 тис. євро.
Крім того, його зарплата за минулий рік становила 365 409 грн.
У декларації Бунечка немає інформації про склад сім'ї, нерухомість, автомобілі та інше цінне майно.
Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.