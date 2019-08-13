Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов

Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Перший призначенець Зеленського звільнений через 36 днів з моменту призначення після озвучення принципової позиції на переговорах з РФ - він заявив про необхідність припинити роботу в "мінському форматі" після продовження загибелі наших бійців на фронті.

Навіть якщо погляди Безсмертного суперечать в цьому питанні думці президента, звільненням ми показали Путіну (і що не менш небезпечно - показали нашому суспільству), що переговори рухаються в дуже вузькому коридорі, і вся ставка зроблена на те, що Путін таки погодиться, альтернативних думок бути не повинно.

У будь-якому випадку - радикальні заходи в дипломатії не працюють, особливо з огляду на той факт, що ми на переговорах із РФ у нерівних умовах. Це вони окупують нашу землю, захоплюють наших заручників, вони тиснуть на нас силою. Україна ж володіє політичною ініціативою, ми тиснемо можливостями політичними і правовими. Путін погрожує нам, але Путін і зв'язаний війною, і на переговорах про припинення війни нам не варто відкидати сценарію загострення. Безсмертний озвучив переговорну позицію, це цілком можна було подати як радикальну позицію, демонстрацію заклопотаності. Після звільнення ця переговорна позиція перетворилася в демарш".

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Зазначимо, що Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019 року. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Нагадаємо, що після загибелі на Донбасі чотирьох українських морпіхів 6 серпня в результаті обстрілу з боку найманців РФ Безсмертний заявив, що після цього "Україна повинна була припинити участь у Мінських переговорах".