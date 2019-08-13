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13.08.19 18:16

ДСНС оголосила тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П

Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій оголосив тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П або еквівалентного з очікуваною вартістю 500 млн гривень.

ДСНС оголосила тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Згідно з інформацією, літак повинен мати термін служби не менше 16 тис. годин або 8 тис. польотів, з них 4 тис. польотів на пожежогасіння (20 років).

Також літак має бути обладнаний вузлами під монтаж санітарного обладнання для перевезення хворих чи поранених у кількості 24 осіб.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 13 вересня, аукціон має відбутися 21 жовтня. Термін поставки - до 8 червня 2020 року.

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